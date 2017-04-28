Фармакопейный комитет ЕАЭС разрабатывает стандарты качества лекарственных средств

Проекты одиннадцати общих фармакопейных статей Фармакопеи Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – основного свода требований к качеству лекарств – одобрил Фармакопейный комитет Союза на заседании в Евразийской экономической комиссии 27 апреля.

Названные статьи после принятия Фармакопеи Союза установят общие требования к методам контроля качества, оборудованию, необходимому для проведения испытаний качества лекарств, упаковочным материалам, реактивам, лекарственным формам, фармацевтическим субстанциям, стандартным образцам, вспомогательным веществам, используемым в производстве лекарственных средств, предназначенных для обращения в рамках ЕАЭС. Общие фармакопейные статьи будут включены в первый выпуск I тома Фармакопеи Евразийского экономического союза.

По итогам заседания утвержден план-график подготовки внутренней документации и график проведения заседаний Фармакопейного комитета ЕАЭС. Они будут проводиться ежемесячно, при этом раз в квартал – обязательно в очном режиме.

По плану-графику в нынешнем году намечено разработать одиннадцать проектов документов: о требованиях по проведению экспертной оценки проектов общих фармакопейных и фармакопейных статей, перечнях стандартных образцов Фармакопеи Союза и нормативной документации, сопровождающей стандартный образец, и др. Они будут подробно регламентировать процедуры подготовки фармакопейных статей и работу членов Фармакопейного комитета.

Очередное его заседание планируется провести 18 мая. Члены Фармакопейного комитета рассмотрят вопрос о включении статей по вопросам ветеринарии в I том Фармакопеи ЕАЭС, а также продолжат обсуждение проектов других общих фармакопейных статей Евразийского экономического союза.​​

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