Novartis оштрафована в Южной Корее почти на 49 млн долл.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis оштрафована в Южной Корее на 55,1 млрд вон (48,8 млн долл.) за подкуп врачей в целях увеличения продаж своей продукции, сообщает Reuters. Кроме того, власти страны временно прекратили страховое покрытие некоторых наименований лекарственных препаратов Novartis.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи на 6 месяцев приостановило страховое покрытие девяти лекарственных форм трех препаратов, в т.ч. препарата для лечения болезни Альцгеймера Exelon, а также наложило штраф на 33 формы 15 препаратов.

Как отметили в министерстве, окончательное решение будет принято в конце мая, после рассмотрения ответа компании на решение ведомства.

Решение Минздрава Южной Кореи о штрафе Novartis последовало после того, как Министерство по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи оштрафовало Novartis Korea на 200 млн вон (174,9 тыс. долл.) также по обвинению в коррупции.

В августе 2016 г. шестерым бывшим и действующим сотрудникам Novartis в Южной Корее были предъявлены обвинения в незаконном маркетинге.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»