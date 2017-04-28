Обученный маркетолог работает экономичней

На вложенную в него инвестицию маркетолог каждый раз отдает все больше и больше. К такому выводу пришел управляющий директор Ipsos Healthcare, сопредседатель координационного совета РАФМ Олег Фельдман по итогам дискуссии РАФМ: «Чем отличается обученный маркетолог от необученного?»

Учат не все

Олег Фельдман считает, что обучение персонала – не самоцель: «Топ-менеджер должен уметь раскрывать проблемы внутри компании, которые конвертируются в постановку образовательных курсов, он должен понимать, какими человеческими ресурсами решаются эти вопросы».

Вкладывают ли компании в обучение своих сотрудников? Вице-президент по развитию бизнеса, маркетингу и продажам компании «Оболенское» Андрей Белашов в течение нескольких лет преподает на курсе «Менеджмент маркетинга в фармацевтическом бизнесе» программы переподготовки в Высшей школе экономике.

«За девять лет преподавания я ни разу не видел человека, за которого бы заплатила компания. По программе выпускаются от 20 до 40 человек в год. Для меня эти люди – кадровый резерв. После трудного рабочего дня они пришли учиться, они сами заплатили за эти курсы, значит, они уже проявили свою заинтересованность в вертикальном росте», – говорит он.

Эту ситуацию подтверждает опрос руководителей фармпредприятий, проведенный ГИЛС и НП. Как рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций ГИЛС и надлежащих правил Анна Плесовских, о нехватке кадров рассказали 80% производителей, а о наличии стратегии развития персонала заявили только 29%. Часто на одного сотрудника компании не тратят более 30 тыс. руб. в год. Среди опрошенных компаний 80% — российские, 20% — иностранные.

Понятно, что у глобальных компаний больше возможностей для обучения своих сотрудников. Андрей Белашов рассказал, что основу знаний он получил, когда более 20 лет назад начинал работать в компаниях Janssen, а затем в Pfizer.

Pfizer и сегодня продолжает обучать сотрудников. В частности, как отметила Софья Кадыкова, в российском представительстве есть школа маркетологов для тех медпредставителей, которые заинтересовались этим видом деятельности. Кроме того, есть обучение бизнес-аналитике, другие курсы.

«Если говорить о маркетинговом образовании, то надо выяснить, какой профиль здесь важен? Мы предполагаем, что это очень хорошее знание рынка, где продукт продвигается или будет продвигаться. Умение смотреть гораздо шире, чем маркетинговая область. Знать законодательство, ключевых стейкхолдеров, знать движение продукта, что хотим в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Маркетолог отвечает за продукт от рождения и до конца. Сейлс-форс здесь, как ни странно, вторичен, потому что это воплощение конкретных идей. Поэтому, если мы говорим об образовании, оно должно быть шире, чем маркетинговые инструменты, должно охватывать все области. В нашей компании, да, наверное, и в других, основной инструмент, который движет маркетинговый интеллект, – это проектная работа от простого к сложного. Это основа развития маркетолога», – полагает Софья Кадыкова.

Образование в проекте

В «Оболенском» до сих пор использовалось наставничество руководителей. «Я вижу низкую заинтересованность компаний в развитии образования. К нам приходит кандидат и говорит, что хочет развиваться, получать новые знания, но деньги в него компания не вкладывает. Мобилизуйте собственные ресурсы, наверняка есть и опытные, и талантливые. Меня используют даже с учетом моей загруженности, я до сих работаю как тренинг-менеджер. Я это делаю, так как это моя компания, я вкладываю деньги в своих людей», – говорит Андрей Белашов.

Сейчас предприятие выросло до того уровня, когда такого механизма обучения не хватает для ее развития. Поэтому решено создать корпоративный университет, чтобы для каждого структурного подразделения прописать систему обучения.

Участники мероприятия поддержали такой подход. С тем, что реализация модели бизнеса происходит посредством образования, согласна директор по персоналу компании «Ригла» Анастасия Лунина. «Необходимо понимать, как должно измениться поведение конкретного сотрудника после прохождения образования», – отмечает она. «Действительно, основная задача понять те необходимые навыки, которые надо тренировать, развивать», – поддерживает ее экс-генеральный директор аптечной сети «36,6», партнер детских поликлиник Валерия Солок.

Фото: Игорь Чунусов

Автор: Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»