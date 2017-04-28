Дженериковая конкуренция в отношении Crestor стала причиной снижения продаж AstraZeneca

В I квартале 2017 г. объем продаж шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca сократился на 12% и составил 5,4 млрд долл. на фоне дженериковой конкуренции по отношению к препарату Crestor, сообщает FirstWord Pharma. Показатель соответствует прогнозам аналитиков. Продажи препарата снизились на 45% – до 631 млн фунтов. Общий объем продаж фармпродукции в I квартале сократился на 13% – до 4,8 млрд долл.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения онкозаболеваний вырос на 20% и составил 885 млн долл., из которых 171 млн долл. пришлись на показатель по препарату Tagrisso, недавно получившему одобрение FDA и EMA для лечения рака легкого.

Между тем, аналитики отмечают, что отдельные ключевые продукты AstraZeneca не достигли ожидаемых показателей объема продаж в I квартале, в т.ч. препараты Brilinta, Farxiga and Lynparza.

Квартальный объем продаж на развивающихся рынках увеличился на 7% – до 1,6 млрд долл.

Чистая прибыль AstraZeneca в I квартале 2017 г. снизилась и составила 537 млн долл. против 646 млн долл. годом ранее.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»