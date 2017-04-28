Sun Pharma привлекает лучшие кадры фармрынка

За последний год к топ-менеджменту международной компании Sun Pharma, усиливающей свои позиции на российском рынке, присоединилась целая группа сотрудников, пришедших из крупных западных корпораций. Чем привлекательна работа в Sun Pharma?

Переход топ-менеджеров в Sun Pharma из компаний Большой фармы стал заметным явлением на рынке. Развитию этого тренда способствует не только экономическая ситуация в стране, открывающая больше возможностей для дженериковых компаний. Интерес к Sun Pharma продиктован еще и перспективами ее развития, а также профессиональными и карьерными возможностями.

Являясь самой большой фармкомпанией в Индии, Sun Pharma входит в пятерку крупнейших дженериковых компаний мира. Серьезным приобретением Sun Pharma стала компания Ranbaxy, но рост бизнеса за счет покупок продолжается. В конце 2016 г. частью Sun Pharma стал завод «Биосинтез» — к 6 млрд руб. годового оборота компании в России добавилось еще около 3 млрд руб. В планах — локализация производства продуктов компании в России.

Когда Михаилу Болысову, на тот момент руководителю отдела по работе с ключевыми клиентами компании Alcon (ГК Novartis), предложили перейти в Sun Pharma, он испытывал определенные сомнения, связанные со стереотипами восприятия индийских компаний. На решение Михаила повлиял разговор с генеральным директором Sun Pharma в России. «Артур Валиев убедил меня, что компания меняется с точки зрения качества бизнес-процессов. Вдохновил уверенностью в будущем компании — и я ему поверил», — рассказывает он.

Михаил возглавил отдел по работе с ключевыми клиентами Sun Pharma летом 2016 г. А спустя полгода стал ее коммерческим директором. По словам Михаила, у руководства компании нет «зашоренности» взгляда в вопросах управления. Все cфокусировано на то, чтобы эффективно выстроить бизнес-процессы и расставить на ключевые должности сильных сотрудников, привлеченных с рынка или выращенных в компании.

«Штаб-квартира Sun Pharma рассматривает Россию как ключевое направление деятельности и активно инвестирует в развитие российского филиала, — говорит Михаил. — Сюда вливаются ресурсы, усиливается кадровый потенциал. Перед нашей командой ставятся очень амбициозные цели, и мы успешно работаем над их достижением».

Медицинского и регуляторного директора, доктора медицинских наук Олега Супрягу, много лет возглавлявшего медицинский департамент компании «Такеда», предложение поработать в Sun Pharma привлекло, с одной стороны, амбициозностью компании — стремительно растущей, приобретающей другие компании. С другой стороны, заинтересовала возможность работать в команде молодого, энергичного генерального директора, взявшегося за улучшение эффективности бизнеса.

Прошло пять месяцев с того момента, как Олег пришел Sun Pharma, и о своем решении он не жалеет. Нравится атмосфера доверия, отсутствие излишней бюрократии, мелочного контроля и энтузиазм, с которым работают люди.

«Возможно, для тех, кто привык «жить по расписанию» — четко регламентированным процедурам, принятым в компаниях Большой фармы, работа здесь покажется некомфортной. Но я вижу немало плюсов, — говорит Олег. — Многие вопросы решаются очень быстро, буквально одним звонком руководству. Людям доверяют, не «бьют по рукам» с помощью зарегулированных процедур».

Еще один плюс — возможность получить бесценный опыт. Компания располагает огромным портфелем: 107 препаратов, плюс еще 36 находятся на регистрации. И это не считая БАД. Понятно, что работа с таким количеством препаратов при ограниченных людских ресурсах — настоящий вызов даже для такого профессионала, как Олег Супряга. Решение задачи выстроить процессы, связанные с регистрацией препаратов, оптимальным образом будет уникальным опытом. В то же время работа в компании — хорошая школа для молодых специалистов по регистрации, которые могут здесь многому научиться и проявить себя.

Когда люди понимают, что способны на многое, это очень мотивирует и поднимает градус вовлеченности. А это залог успеха компании и тех, кто в ней работает.

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«Фармацевтический вестник»