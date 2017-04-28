Квартальный объем продаж фармпродукции Roche вырос на 4%

Квартальный объем продаж швейцарской фармацевтической компании Roche увеличился на 4% и составил 12,9 млрд швейцарских франков (13 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Продажи фармпродукции также выросли на 4% – до 10,2 млрд франков (10,3 млрд долл.).

Объем продаж препарата Tecentriq составил 113 млн франков (114 млн долл.). Аналитики прогнозировали 111 млн франков (112 млн долл.). Общий показатель продаж по препаратам Herceptin, Perjeta и Kadcyla вырос на 6%. Объем продаж Herceptin увеличился на 2% – до 1,8 млрд франков (1,8 млрд долл.), Perjeta и Kadcyla – на 19% и 11% соответственно – до 524 млн франков (527 млн долл.) и 222 млн франков (223 млн долл.).

В I квартале 2017 г. объем продаж препарата MabThera/Rituxan увеличился на 4% – до 1,9 млрд франков (1,9 млрд долл.). Продажи препарата Avastin выросли на 2% – до 1,7 млрд франков (1,7 млрд долл.). Между тем, объем продаж препарата Tamiflu сократился на 27% – до 270 млн франков (272 млн долл.) вследствие дженериковой конкуренции.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»