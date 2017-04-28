Сотрудники фармпроизводств все чаще инвестируют в собственное развитие

30 тысяч рублей – таков средний годовой бюджет, закладываемый компаниями фармпрома на обучение одного сотрудника. Эффективно оперировать скромными бюджетами непросто. Компании экономят, а сотрудники проявляют инициативу, лично инвестируя в собственное развитие. Об этом свидетельствуют данные исследования «Обучение персонала фармпроизводства. Повышение квалификации сотрудников», проведенного ФБУ «ГИЛС и НП» и КА «Селектум».

Результаты исследования были представлены на конференции «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли», прошедшей 27 апреля в Москве. Более 50 экспертов отрасли собрались для обсуждения насущных проблем: нехватки квалифицированных кадров и организации мероприятий по повышению квалификации сотрудников.

Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков говоря об оторванности вузовского образования от практики, отметил, что учащимся не хватает возможностей для прохождения стажировок. Как результат, выпускники не имеют практических навыков.

«Сегодняшние выпускники — менеджеры среднего звена широкого профиля», — отметил Владимир Шестаков. По словам эксперта, нужны серьезные системные преобразования в кадровой политике отрасли. Одними силами вузов не обойтись. Бизнес должен выступать не только заказчиком кадров, но и одним из исполнителей этих заказов, запускать совместные образовательные проекты с вузами.

Владимир Шестаков отметил, что на рынке есть позитивные примеры такого взаимодействия, к примеру, программы, реализуемые Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией совместно с несколькими фармацевтическими компаниями. Чем больше будет таких позитивных примеров взаимодействия, тем скорее в отрасли обновятся кадры – придут специалисты и руководители новой фармации.

Пока этого не произошло, сотрудники, стремящиеся к саморазвитию, часто не ждут поддержки от компаний, средний бюджет которых на обучение одного сотрудника, согласно исследованию, составляет 30 тыс. рублей в год. Сотрудники начинают инвестировать в себя сами, оплачивая участие в актуальных вебинарах и других образовательных модулях. Этот любопытный тренд отметила Анна Плесовских, начальник отдела внешних коммуникаций ФБУ «ГИЛС и НП», представляя результаты исследования «Обучение персонала фармпроизводства. Повышение квалификации сотрудников».

Комментируя отмеченную тенденцию, Анна назвала ситуацию двоякой. «С одной стороны, если сотрудник инвестирует в себя и свое образование – он замотивирован на личностное и профессиональное развитие и высоко ценится компанией. С другой стороны, он также высоко котируется и на рынке. Самостоятельно получив необходимые знания, он пойдет развиваться дальше, возможно, в ту компанию, где принята программа развития сотрудников».

Подробнее о результатах исследования «Обучение персонала фармпроизводства. Повышение квалификации сотрудников» читайте в «ФП» №9 (346) от 10.05.2017 в материале «Зона роста вне зоны внимания»

Елена Григорьева, фото Олега Кирюшкина

«Фармперсонал»