Руководители фармпредприятий ожидают не менее пяти крупных M&A сделок

В течение 2016 г. было заявлено примерно о 25 международных сделках M&A на фармрынке. Несколько крупных сделок было и в России. Согласно опросу консалтинговой компании IPT Group руководителей фармпредприятий, работающих в России, они ожидают, что в 2017 г. будет совершено не менее пяти M&A сделок.

Впрочем, по словам председателя совета директоров IPT Group Сергея Нотова, это скорее пессимистический прогноз. «Думаю, это количество можно увеличить на 25%, мы ожидаем семь крупных сделок на российском фармрынке», – рассказал он на презентации исследования фармрынка, проведенном консалтинговой компанией.

Драйвером дальнейшего роста отечественной фармы остается активность локализации производств на российском рынке. Представители фармацевтической отрасли, принявшие участие в опросе, ожидают увеличения рынка не только в стоимостном, но и в натуральном выражении. По их мнению, в 2017 г. прирост рынка в натуральном выражении составит 4-6%.

Соответственно, будет расти и объем инвестиций в основной капитал компаний фармацевтической отрасли. «По сравнению с прогнозными данными на 2016 год объем инвестиций вырастет на 10-12%, и составит более 37,5 миллиарда рублей по итогам 2017 года. Положительная динамика инвестиций будет достигнута, в том числе за счет привлечение средств государственного финансирования», – полагает Сергей Нотов.

В вопросах привлечения внешних источников финансирования фармбизнес не ожидает существенных изменений. По мнению руководителей компаний, в 2017-2018 гг. наиболее вероятно сохранение внешних, не связанных с государственным финансированием, инвестиционных потоков в отрасль, на уровне 2016 г. Планируя дальнейшее развитие, бизнес рассчитывает прежде всего на собственные силы. Так, об увеличении в той или иной степени инвестиций за счет собственных средств компаний заявили 60% экспертов отрасли.

Негативное влияние на развитие отрасли, согласно опросу, оказывает несовершенство законодательного регулирования отрасли, с этим согласны 73% респондентов, также участников рынка волнует текущее состояние российской экономики (67%) и недостаток государственного финансирования отрасли (52%).

«В условиях серьезной конкуренции наибольшее внимание фармпроизводителей направлено на оптимизацию бизнес-процессов, а также на финансовые вопросы – оптимизацию затрат и решение проблем с ликвидностью», – отмечает финансовый директор фармпроектов IPT Group Юлия Петрищева.

Однако больше всего усилий компании тратят на решение вопросов, находящихся на стыке бизнеса и госрегулирования. Так, 63% опрошенных отметили, что сталкиваются с трудностями при государственной регистрации лекарственных препаратов, 50% говорят о сложностях при регистрации предельных отпускных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. Интересно, что 50% говорят о сложностях, связанных с маркировкой лекарств. О том, что им не так легко привлечь внешнее финансирование, в том числе для пополнения оборотных средств, заявили 38% опрошенных.

В условиях принимаемых нормативных изменений фармбизнесу приходится достаточно быстро адаптироваться, с чем в большинстве случаев компании успешно справляются. С другой стороны участники опроса отметили, что следствие нововведений – рост производственных расходов или даже необходимость корректировки модели ведения бизнеса.

«Непозволительно менять правила. Бизнес-сообществу надо быстро реагировать. Если есть перемены, которые влекут для бизнеса задержку сроков регистрации лекарственных средств, сложности с регистрацией предельных отпускных цен, то этот процесс пугает бизнес. Нашим регуляторам необходимо собрать инициативы, дать им оценку, и если бизнес на 80% волнует этот вопрос, то в активном режиме вносить изменения», – заключил Сергей Нотов.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»