За первый квартал 2017 года Росздравнадзором изъято и уничтожено 57 серий недоброкачественных лекарств

Об этом рассказал руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в ходе публичного обсуждения правоприменительной практики ведомства за первый квартал 2017 года.

На мероприятии был представлен анализ правоприменительной практики при осуществлении выборочного контроля качества ЛС.

В первом квартале 2017 года в Росздравнадзор поступило 4125 экспертных заключений по результатам выборочного контроля качества ЛС.

4027 образцов ЛС получили положительные заключения. На основании полученных 57 отрицательных заключений приняты решения об изъятии и уничтожении 32 торговых наименований 57 серий недоброкачественных ЛС.

За тот же период производителями в инициативном порядке отозваны из обращения 25 торговых наименований 38 серий недоброкачественных ЛС.

При получении отрицательных экспертных заключений Росздравнадзор рекомендует производителям самостоятельно проводить расследование причин возникновения отклонений с дальнейшим поведением корректирующих и предупреждающих мероприятий.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»