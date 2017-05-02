Коммерческий рынок лекарств в марте вырос на 23,6%

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей, что на 23,6% больше по сравнению с мартом 2016 года. Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group.

«Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в марте 2017 года составил 59,3 млрд рублей (с НДС). По сравнению с февралем 2017 года емкость рынка увеличилась на 11,3%. В сравнении с мартом 2016 года в текущем году объемы продаж увеличились на 23,6%», – говорится в отчете компании.

Средняя стоимость упаковки лекарства в коммерческом сегменте в марте по сравнению с февралем 2017 года снизилась на 0,9% и составила 151,9 рубля. Средняя стоимость упаковки лекарств, относящихся к категории дорогостоящих (стоимостью от 500 рублей), в марте текущего года составила 921,5 рубля, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По итогам марта 2017 года 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2017 года на 49% был представлен рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными лекарствами», – отмечают аналитики.

В отчете DSM также приводится ТОП3 фармкомпаний по стоимостному объему продаж в марте 2017 года, который выглядит следующим образом: первое место – компания Bayer, второе – Sanofi, третье – Novartis. Рейтинг брендов лекарств по стоимостному объему аптечных продаж в России за этот же период возглавили Нурофен (0,8%), Кагоцел (0,75%) и Детралекс (0,7%).

«Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 2017 года увеличился на 3,5% относительно февраля и составил 3,2 млрд рублей. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в третьем месяце 2017 года увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 26,0 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2017 года по сравнению с февралем снизилась на 2,9% и составила 123,1 рубля», – говорится в отчете.

В 2016 году объем продаж лекарств в России увеличился на 8,8% по сравнению с 2015 годом. Через аптеки было продано 4,122 млн упаковок лекарств на сумму 611 млрд рублей. В 2017 году DSM прогнозирует рост коммерческого рынка лекарств на 8-9%.

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