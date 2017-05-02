Аптека доказала в суде, что вывеска 2х3 метра не является рекламой

Арбитражный суд Краснодарского края отказался привлечь к административной ответственности фирму «Кубаньфармед» за установку рекламной конструкции без разрешения.

В декабре прошлого года в ходе проверки информации, поступившей из городского департамента муниципального контроля, управление МВД по Краснодару установило, что рекламная конструкция, принадлежащая ООО Фирма «Кубаньфармед», установлена и эксплуатируется без специального разрешения.

Был составлен протокол осмотра, в котором сотрудник полиции описал конструкцию следующим образом «настенное панно на фасаде здания, приблизительные размеры 2х3 м. На зеленом фоне белыми буквами текст «Гармония, аптека, режим работы: круглосуточно, номер телефона». Управление МВД по Краснодару обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении фармацевтического предприятия к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ. Напомним, установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения влекут наложение штрафа на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

28 апреля Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить исковые требования, сославшись на письмо ФАС России от 28.11.2013 «О квалификации конструкций в качестве рекламных или информационных»: указание в месте нахождения организации профиля ее деятельности (аптека) либо ассортимента реализуемых товаров и услуг может быть признано обычаем делового оборота, и на такие информационные конструкции нормы Федерального закона «О рекламе» не распространяются. Раз это не реклама, то и разрешение на ее размещение не требуется.

— Имеет место пробел в законодательстве, — говорит заместитель руководителя УФАС по Ростовской области Константин Коренченко. – Дело в том, что законодатель не установил, сколько вывесок должно быть у организации: одна, две, три, или четыре, не определил их размер, где именно они должны располагаться: над входом, слева от него, с торца здания, если организация находится на первом этаже, можно ли разместить вывеску на 11-м этаже. Законом это не отрегулировано. Специалисты центрального аппарата УФАС говорят, что надо оценивать каждый конкретный случай в индивидуальном порядке, чтобы однозначно решить: реклама это или все же вывеска.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»