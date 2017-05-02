Правительство одобрило принятие протокола ВТО о принудительном лицензировании производства воспроизведенных лекарств

27 апреля на заседании Правительства РФ одобрен законопроект о принятии Протокола об изменении Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Протоколом предусматривается дополнение Соглашения положениями, которые определяют расширенное применение механизма, позволяющего членам ВТО выдавать принудительные лицензии на производство воспроизведенных лекарственных препаратов для экспорта и в случае необходимости воспользоваться иммунитетом на оспаривание своих действий другими членами ВТО.

Протокол был принят Генеральным советом ВТО 6 декабря 2005 года и открыт для принятия государствами – членами ВТО до 1 декабря 2007 года. Решением Генерального совета от 30 ноября 2015 года срок принятия Протокола продлен до 31 декабря 2017 года. Протокол вступил в силу после его принятия двумя третями членов ВТО (110 из 164). По состоянию на январь 2017 года к Протоколу присоединилось 114 государств, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Протоколом предусматривается дополнение Соглашения статьей 31 bis и приложением, которыми определяется расширенное применение механизма, позволяющего членам ВТО выдавать принудительные лицензии на производство воспроизведенных лекарственных препаратов для экспорта и в случае необходимости воспользоваться иммунитетом на оспаривание своих действий другими членами ВТО.

Протокол также предоставляет право членам ВТО с недостаточными мощностями по производству лекарственных средств обращаться к другим членам ВТО в случае чрезвычайной ситуации за помощью в обеспечении государства необходимым количеством лекарственных препаратов.

Такой механизм может быть использован любым членом ВТО, который соответствует требованиям для импортирующего члена ВТО, производственные мощности которого в фармацевтическом секторе удовлетворяют критериям, установленным дополнением к приложению к Соглашению.

«Принятие Россией Протокола позволит организовать производство воспроизведенных лекарственных препаратов отечественными производителями с использованием иностранного патента на оригинальный лекарственный препарат для оказания помощи другим государствам. Кроме того, при борьбе с эпидемией Россия сможет использовать этот механизм для импорта дорогостоящих лекарственных препаратов, которые будут произведены другим членом ВТО по принудительной лицензии», – говорится в заключении Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности.

«Фармацевтический вестник»