Чистый убыток «Нацимбио» в 2016 году составил 1 млрд рублей

Выручка Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») в 2016 году увеличилась на 79,4% по сравнению с 2015 годом и составила 12,8 млрд рублей, приводит данные из отчета ГК «Ростех» пресс-служба госкорпорации. Чистый убыток «Нацимбио» составил 1 млрд рублей на фоне прибыли в 648,5 млн рублей в 2015 году.

«Падение прибыли связано с незапланированным выбытием непрофильных активов из контура «Нацимбио», – прокомментировала ситуацию генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева (ее слова приводит пресс-служба «Ростеха»). Так, в декабре 2016 года из-под управления «Нацимбио» было выведено НПО «Металлист» (производит протезно-ортопедические изделия). Также в IV квартале 2016 года из состава фармацевтического холдинга вышло АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий».

Если бы эти предприятия остались в составе «Нацимбио», чистая прибыль госкомпании составила бы 788,9 млн рублей, говорится в ответе пресс-службы «Ростеха» на запрос Vademecum.

Еще одна структура «Нацимбио» – НПО «Микроген» – в 2016 году продемонстрировала рост выручки на 10%, до 7,6 млрд рублей; прибыль компании составила 642,5 млн рублей (2015 год «Микроген» завершил с убытком в 1,1 млрд рублей).

«Нацимбио» является дочерним предприятием ГК «Ростех». В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». В 2015 году «Нацимбио» стала единственным поставщиком отечественных иммунобиологических лекарственных препаратов для Национального календаря профилактических прививок на период 2015–2017 годов.

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