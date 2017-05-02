Долг «Аптечной сети 36,6» вырос в полтора раза в 2016 году

Чистый долг ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2016 году вырос более чем в полтора раза, до 19,7 млрд рублей, следует из консолидированной аудированной отчетности компании. Совокупная выручка группы выросла на 44%, до 45,9 млрд рублей.

Валовая прибыль ПАО «Аптечная сеть 36,6», согласно отчетности, увеличилась на 17%, до 10,8 млрд рублей. Однако убыток до налогообложения составил 9,4 млрд рублей против 1,3 млрд рублей в 2015-м.

Долгосрочные обязательства компании – кредиты и займы – на 31 декабря 2016 года превысили 17 млрд рублей, торговая кредиторская задолженность – еще 21,5 млрд рублей. Всего совокупные обязательства компании составили 45,3 млрд рублей. При этом чистый долг (за вычетом остатков денежных средств на счетах) – 19,7 млрд рублей.

«По состоянию на 31 декабря 2016 года краткосрочные обязательства группы превышали ее оборотные активы на 14,763 млн рублей, – указано в отчете. – Согласно прогнозам, утвержденным руководством группы, группа в течение 2017 года сгенерирует денежный поток от операционной деятельности, достаточный для погашения обязательств, срок исполнения которых приходится на данный период». Также отмечается, что группа в начале 2017 года открыла кредитную линию на общую сумму 5 млрд рублей. Речь идет о линии в «Московском кредитном банке», уточнил представитель группы «36,6» Алексей Киселев-Романов.

«Однако, поскольку успех перечисленных мер в настоящее время не определен, то существует неопределенность, способная вызвать существенные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем», – заключается в отчете. Этот момент вынесен в отдельный подраздел «Привлечение внимания» в аудиторском заключении Deloitte.

«Под неопределенностью понимается снижение чистых активов группы до отрицательных величин, – пояснил Киселев-Романов. – Это связано со значительными расходами на консолидацию бизнеса Alliance Healthcare Russia на базе «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» и интеграцией в сеть розничных точек группы «А5». В текущем году этих издержек не будет, а скорректированный на подобного рода однократные затраты показатель EBITDA уже в 2016 году составил 519 млн рублей. У группы достаточно собственных и заемных средств для продолжения своей деятельности не только в обозримом, но и в весьма отдаленном будущем».

В 2016 году группа «36,6» купила фармдистрибьютора Alliance Healthcare Russia. В обмен на свой российский дивизион Walgreens Boots Alliance получила 15% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6». Интеграция приобретенного бизнеса велась на базе ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» – дистрибьюторского подразделения группы «36,6». Также в течение 2016-го шло объединение «36,6» с группой «А5» – юридически оно было завершено в декабре. Председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Иван Саганелидзе в сентябре 2016-го заявлял, что с начала года были погашены долги поглощенных группой компаний на сумму более 26 млрд рублей, однако подробной разбивки по выплаченным суммам не называл. Контрагенты группы добивались погашения долгов разными способами: так, после судебных исков группы «Протек» были арестованы счета структур «36,6», позже, не обнаружив денежных средств на счетах, судебные приставы приступили к аресту аптек группы.

Объединенная группа «36,6» является крупнейшим игроком аптечного рынка России: она заняла первое место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей за 2016 год» с выручкой 47,9 млрд рублей. Этот показатель включает розничную выручку группы «А5» за полный 2016 год, хотя юридически она была присоединена к «36,6» только в конце 2016 года. Контролирующим акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» является кипрская Palesora Limited с долей 62,3%. Мажоритарные акционеры Palesora Limited – Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Walgreens Boots Alliance принадлежит 15% объединенной компании, концерну «Россиум» банкира Романа Авдеева – 10,08%, фонду Baring Vostok через компанию Douflero Holdings Limited – 13,73%. Капитализация ПАО «Аптечная сеть 36,6» на момент закрытия торгов на Московской бирже 28 апреля составила 16,7 млрд рублей.

Источник: ПАО «Аптечная сеть 36,6»

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