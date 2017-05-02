Чистая прибыль «Отисифарм» выросла на 68% в 2016 году

Чистая прибыль ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 года составила почти 6,198 млрд рублей, что на 68% больше, чем в 2015 году (3,678 млрд рублей). Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Значительно увеличилась и выручка фармкомпании, которая в 2016 году составила 26,760 млрд рублей, что почти на 52% выше, чем в 2015 году (17,845 млрд рублей).

Ранее в компании сообщали, что в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе-феврале и осенью 2016 года был зафиксирован повышенный спрос на противопростудные и сопутствующие препараты, что отразилось на результатах продаж этих препаратов. В результате продажи противопростудных препаратов «Отисифарм» – Амиксина, Арбидола, Коделака, Риностопа, Максиколда и Азитрокса, а также Тамифлю – выросли в 2016 году на 73%.Кроме того, на 56% вырос спрос на препараты смежной категории витаминов и минеральных комплексов.

ПАО «Отисифарм» – компания, образовавшаяся в декабре 2013 года в результате выделения брендированного безрецептурного бизнеса из российской фармацевтической компании ОАО «Фармстандарт». «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безрецептурных лекарственных препаратов и БАДов. Продуктовый портфель компании насчитывает 27 препаратов. Акции компании торгуются на Московской бирже, капитализация на 20 февраля 2017 года составила 26,9 млрд рублей.

Источник: ПАО «Отисифарм»

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