Российские биоаналоги для лечения ревматических заболеваний сократят стоимость терапии на 30%

Благодаря разработкам российской биотехнологической компании BIOCAD стоимость годового курса терапии генно-инженерными препаратами для пациентов с ревматическими заболеваниями может снизиться от 30 до 50%. C таким сообщением выступил представитель компании 27 апреля на пресс-конференции в Москве, которая прошла в рамках VII Съезда ревматологов России. Появление биоаналогов на основе моноклональных антител таких препаратов, как ритуксимаб, инфликсмаб и адалимумаб позволит дополнительно обеспечить 3000 пациентов.

В России полтора миллиона тяжелых ревматологических пациентов, которые нуждаются в незамедлительном лечении. Это пациенты с ревматоидным артритом, спондилоартритом, системной красной волчанкой, зачастую представляющие молодую трудоспособную часть населения. Отсутствие своевременной терапии генно-инженерными препаратами приводит таких пациентов в инвалидное кресло, что является существенным социальным и экономическим бременем для государства. На сегодняшний день около 30% пациентов с ревматическими болезнями нуждаются в терапии генно-инженерными препаратами. Несмотря на экономические трудности, ежегодно доступность лекарственной терапии для таких пациентов увеличивается.

По расчетным данным, в 2016 году в России ритуксимабом, инфликсимабом и адалимумабом было пролечено 8000 человек. Появление их биоаналогов позволит обеспечить необходимыми препаратами 11 тыс. человек. Учитывая рост объема закупок ГИБП (генно-инженерных биологических препаратов) с 7,3 млрд рублей в 2014 году до 11,2 млрд рублей в 2016 году, 60% из которых составили затраты на указанные выше препараты, это может сыграть ключевую роль в своевременном и качественном обеспечении больных лекарствами.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти компании BIOCAD Алексей Торгов:

«Самые современные препараты бесполезны, если они недоступны для пациента. Важно отметить, что разработка биоаналагов BIOCAD проходит в соответствии с действующими рекомендациями по разработке и внедрению биоаналогов Европейского Медицинского Агентства (EMA), FDA, ВОЗ и Российским законодательством».

Клинические исследования биоаналогов производства BIOCAD включают I и III фазы, в рамках которых изучается не только фармакокинетика (то, как препарат распределяется, метаболизируется и выводится из организма), а проводится доскональное изучение как положительных (эффективность), так и отрицательных (нежелательные явления) эффектов полноценного курса применения препарата при определенном заболевании. BIOCAD как добросовестный производитель биоаналогов проводит свои клинические исследования в прямом сравнении с оригинальным препаратом, стоимость 1 введения которого, если он является, например моноклональным антителом, исчисляется десятками тысяч рублей.

BIOCAD — пока единственная российская компания, которая успешно создает биоаналоги препаратов для лечения ревматических заболеваний и выводит их на рынок.

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединяющая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. В BIOCAD работает более 1 200 человек, из которых свыше 450 ученые и исследователи. BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д.

gmpnews