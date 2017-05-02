Ученые СибГМУ разрабатывают новое лекарство для борьбы с атеросклерозом

Центр внедрения технологий Сибирского государственного медицинского университета получил грант федеральной целевой программы «Фарма-2020» на сумму 33 миллиона рублей. Средства будут направлены на разработку и доклинические исследования нового оригинального препарата для профилактики и лечения гиперхолестеринемии – состояния, приводящего к атеросклерозу.

— Мы уже получили молекулу, перспективную для лечения данного заболевания, — отмечает Артем Гурьев, руководитель Центра внедрения технологий. – Теперь в ходе доклинических испытаний нам нужно доказать безопасность этого вещества, в частности изучить его влияние на иммунную систему, выявить аллергизирующие и мутагенные свойства, определить общую токсичность при длительном приеме и т.д.

В настоящее время «первым эшелоном» в терапии атеросклероза являются статины. Однако эти препараты имеют свои особенности, например, непереносимость у 9% пациентов. Кроме того, сегодня на рынке отсутствуют эффективные и безопасные препараты для профилактики атеросклероза, показанием к назначению которых являлись бы умеренные отклонения показателей холестеринового обмена, и схема применения которых не была бы связана с «пожизненным» приемом. Все это делает актуальной разработку альтернативных препаратов, пригодных в том числе и к комбинированному применению со статинами.

— Ранее для борьбы с избыточным холестерином использовали так называемые секвестранты – лекарства, связывающие желчные кислоты в просвете ЖКТ. Однако ввиду высокой токсичности этого класса препаратов, от их применения со временем отказались, — поясняет Артем Михайлович. – Препарат, который мы разрабатываем, по химической структуре не является секвестрантом, но по механизму действия он такой же: связывает и выводит желчные кислоты, которые синтезируются в организме из холестерина. Тем самым большой процент холестерина расходуется не на формирование атеросклеротических бляшек, а на синтез желчных кислот. В отличие от секвестрантов, разрабатываемый нами препарат менее токсичен, так как не содержит хлора и представляет собой природное соединение из группы полисахаридов.

Сейчас ученые СибГМУ совершенствуют технологию получения активного вещества, разрабатывают методики анализа для контроля качества лекарственного средства. Затем приступят к доклиническим исследованиям, которые продлятся более двух лет. Отметим, что Центр внедрения технологий уже не первый раз выиграет грант «Фарма-2020». Это становится возможным благодаря современной материально-технической базе лаборатории и высокому научному потенциалу ее сотрудников.

ssmu