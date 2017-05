FDA одобрило Imfinzi для лечения рака мочевого пузыря Министр ЕЭК Валерий Корешков: «6 мая вступят в силу основные документы ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям. Начинают работу общие рынки» » Квартальная прибыль Merck & Co. составила 1,6 млрд долл. В I квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) вырос на 1% и составил 9,4 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Продажи рецептурной фармпродукции увеличились также на 1%, составив 8,2 млрд долл. Как отметили в компании, рост показателей обусловлен ростом продаж препарата для лечения гепатита C Zepatier и вакцин. Продажи Zepatier составила 378 млн долл. Аналитики ожидали 269 млн долл. Чистая прибыль за отчетный период составила 1,6 млрд долл. против 1,1 млрд долл. годом ранее. Объем продаж противодиабетических препаратов Januvia и Janumet упал на 5% – до 1,3 млрд долл. Продажи препарата Keytruda увеличились на 134% и составили 584 млн долл. при том, что аналитики прогнозировали 589 млн долл. Объем продаж вакцины Gardasil вырос на 41% и составил 532 млн долл., намного превысив прогнозы (361 млн долл.). Merck & Co. повысила прогнозы на 2017 г. Согласно новому прогнозу, объем продаж составит 39,1–40,3 млрд долл., а не 38,6–40,1 млрд долл., как планировалось ранее. Прибыль на акцию составит 3,76–3,88 долл. Более ранний прогноз равнялся 3,72–3,87 долл. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию 3,81 долл. при объеме продаж 39,7 млрд долл. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»