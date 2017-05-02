FDA одобрило Imfinzi для лечения рака мочевого пузыря

FDA одобрило иммунотерапевтический препарат Imfinzi (durvalumab) шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca для лечения рака мочевого пузыря, сообщает Reuters.

Imfinzi был одобрен для терапии пациентов, чье заболевание прогрессировало, несмотря на проведение химиотерапии.

Компания также продолжает исследование durvalumab в качестве монотерапии и в комбинации с другими препаратами для лечения различных видов рака.

Ранее FDA временно запретило набор пациентов для участия в клинических исследованиях durvalumab для лечения рака головы и шеи после нескольких случае кровотечения, однако в ноябре 2016 г. запрет был снят.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»