Фармкомпании продолжают повышать цены на пероральные противоопухолевые препараты в США

Несмотря на пристальное внимание американской общественности и властей к ценам на лекарства, фармкомпании продолжают резко повышать цены на пероральные противоопухолевые препараты в США, сообщает Financial Times.

По данным издания, цена на препарат Sprycel компании Bristol-Myers Squibb с 2010 г. выросла на 60%. В 2016 г. объем продаж препарата составил 1,8 млрд долл.

В компании отметили, что заявленная цена не всегда включает скидки, предоставляемые компанией отдельным потребителям.

Как заявил аналитик компании Sanford C. Bernstein Ронни Гэл, компании медицинского страхования не могут отказать в покрытии стоимости противоопухолевых препаратов, поэтому их производители устанавливают цены по своему усмотрению.

Цена на препарат Revlimid компании Celgene выросла более чем наполовину с 2012 г. При этом, отмечает один из аналитиков, Celgene не предоставляет скидки компаниям по управлению фармацевтическими пособиями.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»