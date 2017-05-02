Россияне готовы переучиваться и идти работать в фарму

Большинство работников – 69% – готовы поменять текущую деятельность на работу в сфере Life Science, а 51% не против потратить собственные деньги на переобучение. Таковы результаты опроса, проведенного в марте 2017 г. международным рекрутинговым агентством Kelly Services.

Агентство опросило более 1,7 тыс. респондентов из 12 регионов России. Среди опрошенных как работники в сфере Life Science, так и из других сфер. Под Life Science подразумеваются фармацевтика, здравоохранение, клинические исследования, медоборудование и т.д.

Выберите сферу деятельности, в которой вам бы хотелось работать (%) Источник: Kelly ServicesЖелающие работать в отрасли здравоохранения наиболее привлекательными считают работу в области продаж (19%), маркетинга (15%) и в качестве медицинского представителя (14%).

Для получения необходимых навыков половина респондентов – 51% – готовы тратить собственные деньги: 63% из них могут отдать за обучение до 50 тыс. руб., 24% — до 100 тыс. руб., 13% — более 100 тыс. руб. По мнению экспертов KELLY, готовность самостоятельно платить за обучение говорит о высокой мотивации потенциальных кандидатов.

Что привлекает граждан России в Life Science? Во-первых, компании с хорошей репутацией, с этим согласились 30% опрошенных. Во-вторых, 29% полагают, что в отрасли есть возможность для карьерного роста; в-третьих, по мнению, 21% работодателей дают высокий компенсационный пакет, наконец, в-четвертых, 20% заявили о социальной миссии : помощь в сохранении здоровья людей.

Какие факторы оказываются наиболее мотивирующими, решающими для принятия решения? (%, до 5 вариантов ответа) Источник: Kelly ServicesБольше половины – 60% – респондентов предпочли бы работать в компании, которая производить оригинальные препараты, 36% отметили, что этот фактор не повлияет на их выбор, 4% признались, что выберут производителя дженериков.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»