За 6 лет количество инспекций индийских предприятий со стороны FDA увеличилось втрое

По данным Индийского фармацевтического альянса (API), в период с 2010 г. по 2015 г. количество инспекций индийских фармпредприятий экспертами FDA увеличилось в три раза, сообщает FirstWord Pharma.

За этот период инспекторы FDA осуществили 840 проверок в Индии. Это больше, чем в какой-либо другой стране.

Как отметил партнер консалтинговой компании Ernst & Young Винет Кришнакумар, за последнее десятилетие Индия стала одним из основных поставщиков дженериков в США и, соответственно, соблюдение регуляторных требований должно быть на высшем уровне.

По словам генерального директора IPA Дилипа Шаха, со стороны FDA нет никакой предвзятости по отношению к индийским фармпроизводителям. Индийская фармотрасль продемонстрировала соответствие стандартам производства и качества продукции, поэтому дефицита доверия между отраслью и регулятором нет.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»