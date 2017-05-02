В I квартале 2017 г. объем продаж Sanofi составил 8,6 млрд евро

В I квартале 2017 г. объем продаж французской фармацевтической компании Sanofi увеличился на 11,1% и составил 8,6 млрд евро (9,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 7,8–8,4 млрд евро (8,5–9,2 млрд долл.).

Квартальная чистая прибыль выросла на 4,2% и составила 1,8 млрд евро (2,0 млрд долл.), также превысив прогнозы (1,6 млрд евро или 1,7 млрд долл.).

Объем продаж фармацевтической продукции вырос на 9,9% и составил 7,9 млрд евро (8,6 млрд долл.). Аналитики ожидали 7,7 млрд евро (8,4 млрд долл.). Продажи подразделения Genzyme увеличились на 18% – до 1,4 млрд евро (1,5 млрд долл.) благодаря показателям по препаратам для лечения рассеянного склероза. Квартальный объем продаж вакцин вырос на 24,5% – до 784 млн евро (855 млн долл.). Аналитики ожидали рост на уровне 8%.

Между тем, объем продаж противодиабетических препаратов сократился на 8,1% и составил 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.). Показатель по препарату Lantus упал на 16,6% – до 973 млн евро (1,1 млрд долл.). В США продажи препарата сократились на 20,9% при постоянном валютном курсе – до 690 млн евро (752 млн долл.). По прогнозу Sanofi, до конца текущего года сокращение продаж Lantus в США увеличится.

Квартальный объем продаж безрецептурной продукции Sanofi вырос на 48,2% – до 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»