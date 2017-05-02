Сергей Бойцов возглавил Российский кардиологический научно-производственный комплекс

С 1 мая в соответствии с приказом Минздрава России исполняющим обязанности генерального директора ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» (РКНПК) был назначен член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Сергей Бойцов.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, ранее исполнявшая обязанность генерального директора – заместитель генерального директора, директор Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Ирина Чазова продолжит свою работу в должности заместителя генерального директора, директора Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Академик Евгений Чазов также продолжит работу в качестве главного кардиолога Минздрава РФ.

«Особо следует отметить, что почетным директором Российского кардиологического научно-производственного комплекса является выдающийся отечественный ученый, врач и организатор здравоохранения, академик РАН Евгений Иванович Чазов, который руководил РКНПК с момента его создания в 1975 году», – сообщили в пресс-службе министерства.

Для профессора Сергея Бойцова Российский кардиологический научно-производственный комплекс хорошо знаком: с 2006 по 2011 годы Сергей Анатольевич работал первым заместителем генерального директора РКНПК академика Евгения Чазова, после чего был назначен директором Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

Фото: Олег Кирюшкин

«Фармацевтический вестник»