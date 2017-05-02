Чистый убыток ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2016 г. увеличился до 9,34 млрд рублей

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявляет финансовые результаты 2016 года по МСФО (аудированные Deloitte).

Валовая прибыль Группы в 2016 г. составила 10 766 млн руб., что на 17% выше показателя предыдущего года (9 211 млн рублей). Валовая маржа в 2016 г. составила 23,4%. Cкорректированный показатель EBITDA составил 519 млн руб.

Чистый убыток компании в 2016 году составил 9 345 млн рублей против 1 160 млн рублей в 2015 г. Выручка составила 45 947 млн рублей против 31 890 млн рублей в 20115 г.

Консолидированные нетто продажи Группы от текущих операций в 2016 г. выросли на 44% и составили 45 947 млн руб.

Чистый долг Группы (за вычетом остатков денежных средств на счетах) составил 19 707 млн руб.

В 2017 году Группа открыла долгосрочную возобновляемую кредитную линию на общую сумму 5 млрд руб., а также снизила процентные ставки по 5 кредитным линиям, общая сумма задолженности по которым составляет около 15 млрд руб. на 31 декабря 2016 года, сообщается в материалах компании.

Среди планов на 2017 год: завершение интеграции розничного бизнеса аптечной сети «А5»; органический рост в стратегическом регионе – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; развитие проекта Интернет-торговли и др.

На 31 декабря 2016г. под управлением объединенной Группы находилось 1782 аптеки.

«Фармацевтический вестник»