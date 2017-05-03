На производителя «Кагоцела» начали искать покупателя

Фармацевтическая компания «Ниармедик», в которую инвестировало «Роснано» и которая известна своим противовирусным средством «Кагоцел», ищет нового инвестора. Средства нужны на расширение бизнеса в России и за рубежом

Группа «Ниармедик» (головная — ООО «Ниармедик Плюс»), в которую входят одноименный фармпроизводитель и сеть клиник, начала поиски стратегического инвестора. Об этом РБК рассказали два источника на фармацевтическом рынке; этому же посвящено письмо — инвестиционное предложение, которое «Ниармедик» направил партнерам (есть в распоряжении РБК). Акционеры компании в том числе рассматривают возможность передачи контроля над компанией, говорится в письме. Представитель «Ниармедик» не смог оперативно ответить на запрос РБК.

В группу «Ниармедик» входит дочернее ООО «Ниармедик Фарма» — производитель противовирусного средства «Кагоцел», которое является вторым самым продаваемым препаратом в российских аптеках по итогам 2016 года, согласно рейтингу DSM Group. По данным аналитического агентства, его доля составила 26,6% от всех продаж на рынке противовирусных препаратов. Всего в 2016 году объем реализации «Кагоцела» составил 5 млрд руб. Также в состав «Ниармедик» входит производитель лабораторного оборудования.

На продажу выставлены только производственные подразделения компании, которые занимаются выпуском препаратов, диагностических тестов и лабораторного оборудования, следует из презентации. Сеть клиник «Ниармедик» не входит в предложения для инвестора.

В 2012 году стратегическим инвестором «Ниармедик Фарма» стала госкорпорация Роснано. Она получила 34,45% компании, вложив около 1,3 млрд руб. Но через год госкорпорация вышла из проекта, продав свою долю головной ООО «Ниармедик Плюс». Доходность инвестиций составила около 41,1%, сообщала госкорпорация.

Сейчас 100% головного ООО принадлежит кипрской «Ниармедик Интернэшнл Лимитед», следует из данных ЕГРЮЛ. По данным кипрского реестра, основной бенефициар «Ниармедика» — гендиректор компании Владимир Нестренко, ему принадлежит 42,42% компании. Еще 4,65% — у его заместителя Анатолия Суслова. Сыну гендиректора и директору по развитию компании Сергею Нестеренко принадлежит 3,66% компании. Остальные доли поделены между физическими лицами. 100% кипрской компании находится в залоге у банка ВТБ с марта 2015 года в качестве обеспечения кредита на 2,4 млрд руб., говорится в материалах реестра. Договор залога истекает 22 сентября 2022 года.

Согласно презентации компании для будущих инвесторов, «Ниармедик» планирует привлечь около $100 млн (размер предлагаемой доли не раскрывается), чтобы укрепить позиции на российском рынке и расширить бизнес на международном уровне. Пятилетний бизнес-план компании включает запуск семи новых фармацевтических проектов в России и за рубежом, отмечается там же. По оценке гендиректора IMS Health в России Николая Демидова, вся группа «Ниармедик» может стоить $250–350 млн.

«Ниармедик» может быть интересен инвестору именно благодаря «Кагоцелу», считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В таких сделках основным приобретением становится не производство, а бренд, который приносит основную прибыль. К 2020 году «Кагоцел» будет занимать около 54% от всех продаж «Ниармедик», прогнозирует компания в презентации.

(Фото: Артем Коротаев / ТАСС

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