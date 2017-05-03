В Казахстане предложили наказывать врачей за навязывание дорогих лекарств

Минздрав Казахстана разработал законопроект о привлечении к административной ответственности врачей и фармацевтов, которые предлагают пациентам в первую очередь приобрести дорогие лекарства, и только по запросу могут рассказать про их более дешевые аналоги.

«Это нормы, касающиеся этического продвижения лекарств. Мы наряду с другими нормами, касающимися регулирования лекарственного обеспечения, в том числе фиксации цен на лекарства в рознице, разработали и планируем осенью внести в парламент поправки. Это для того, чтобы законодательно закрепить ответственность медработников, не только врачей, но и в первую очередь фармацевтических работников за неэтичное продвижение лекарств, когда дорогостоящие, брендовые препараты предлагаются в первую очередь», – сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

Контролировать соблюдение этих норм будут сотрудники двух комитетов Минздрава.

«Для этого у нас есть соответствующие контрольно-надзорные органы, установленные законом, – комитет фармации, а также комитет охраны общественного здоровья, в функции которых входит контроль за соблюдением законодательства, это, в первую очередь, по жалобам пациентов. Мы на данный момент прорабатываем национальную лекарственную политику», – пояснил Биртанов.

Аналогичные нормы действуют и в России – врачи назначают пациентам препараты по действующему веществу (МНН – международному непатентованному названию), а сотрудники аптек, согласно новым стандартам работы, вступившим в силу в марте 2017 года, не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии дешевых лекарств. Кроме того, как сообщали ранее в Минздраве, работников аптек могут обязать предлагать покупателям в первую очередь более дешевые отечественные препараты, а также информировать о наличии российских аналогов импортных лекарств и ценах на них.

Источник: Zakon.kz

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