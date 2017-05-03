«Роста» заложила имущество своего завода «Нижфарму»

Группа «Роста» заложила часть движимого имущества своего петербургского завода «Радуга продакшн» компании «Нижфарм» (входит в холдинг Stada CIS). Договор залога между компаниями ЗАО «Радуга продакшн» и АО «Нижфарм» был заключен 14 марта 2017 года, дата исполнения обязательств – 10 января 2018 года, следует из данных Федеральной нотариальной палаты, приведенных в СПАРК. Залог обеспечивает договоренности между компаниями по урегулированию задолженности «Росты» перед Stada.

Директор департамента внешних связей «Нижфарма» Иван Глушков пояснил Vademecum, что речь не идет о продаже завода «Радуга продакшн» или его части холдингу Stada: «Оформление залога – часть наших действий, направленных на урегулирование существующей задолженности группы «Роста» перед Stada». Он не стал уточнять другие детали договоренностей между компаниями. Тем не менее, по данным Vademecum, в «Росте» рассматривают вариант продажи завода или его части. Информации о конкретных договоренностях пока нет. В «Росте» отказались от комментариев.

ЗАО «Радуга продакшн» входит в группу «Роста» Давида Паникашвили. Собственником 100% акций «Радуги продакшн» по состоянию на октябрь 2010 года в СПАРК значился пасынок Давида Паникашвили Илья Григорьев. С декабря 2016 года держателем реестра акционеров компании является Петербургская центральная регистрационная компания.

Выручка «Радуги продакшн» в 2015 году, по данным СПАРК, составила 617,1 млн рублей, чистый убыток – 8,8 млн рублей. В интервью Vademecum в ноябре 2016 года Давид Паникашвили прогнозировал оборот завода более миллиарда рублей в 2016 году. «У нас сегодня локализовано 19 продуктов – это оригинальные препараты западных компаний Roche, КRКА, Ipsen и других, – рассказывал бизнесмен. – За три‑четыре года мы выйдем на 5‑6 млрд оборота с хорошей прибыльностью».

Серьезные финансовые проблемы у «Росты» начались летом 2016 года. 15 августа в ряде СМИ появилась информация о возможном объединении групп «36,6» и «Роста». Компании официально опровергали информацию о слиянии, однако контрагенты стали подавать к компаниям «Росты» десятки исков. По данным СПАРК, сумма исков к ЗАО «Роста», заявленных в течение 2016 года, превысила 1,5 млрд рублей, в 2017-м поданы иски еще на более чем 700 млн рублей. Однако собственно к «Радуге продакшн» за это время был подан только один иск.

Группа «Роста» занимается дистрибуцией, розничной торговлей (сети «Первая помощь», «Радуга» и «Ладушка»), производством (завод «Радуга продакшн»). Аптечные сети группы заняли шестое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за 2016 год» с совокупной выручкой 20,2 млрд рублей. При этом падение выручки сетей год к году, по расчетам Аналитического центра Vademecum, составило 15,9%. Консолидированная выручка сетей за 2016 год для наглядности сравнивалась с объединенной выручкой трех сетей – «Первой помощи», «Радуги» и «Ладушки» – за полный 2015 год, хотя собственно покупка «Ладушки» состоялась в конце 2015-го.

Кроме того, ЗАО «Роста» заняло 23-е место в рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов бюджетного рынка» с выручкой 2,2 млрд рублей в 2015 году.

vademec