«Ниармедик» начал поиски стратегического инвестора

«Ниармедик» планирует привлечь около $100 млн, чтобы укрепить свои позиции на российском фармацевтическом рынке и расширить бизнес за рубежом, говорится в презентации, которую компания разослала потенциальным инвесторам (есть в распоряжении Vademecum). Владельцы «Ниармедика» готовы рассмотреть вопрос о продаже контрольного пакета акций компании.

О том, что «Ниармедик» начал поиски стратегического инвестора, РБК рассказали два источника на фармацевтическом рынке. По данным источников газеты «Ведомости», поиском инвестора занимается компания «Ренессанс Капитал». В «Ниармедике» не смогли предоставить Vademecum оперативный комментарий, в «Ренессанс Капитал» не ответили на запрос Vademecum.

Группа «Ниармедик» включает в себя компанию «Ниармедик Фарма» (производителя противовирусного препарата «Кагоцел») и сеть медицинских клиник. Также «Ниармедик» занимается продажей медицинского лабораторного оборудования, производством и реализацией диагностических тест-систем, предназначенных для выявления инфекционных заболеваний. В презентации для инвесторов указаны все направления бизнеса компании, кроме сети клиник.

«Ниармедик» открыл завод по производству лекарственных препаратов в Обнинске (Калужская область) в 2015 году. Соинвестором проекта выступила госкорпорация «Роснано»: она вложила в строительство завода 1,3 млрд рублей, получив за это 34,45% в ООО «Ниармедик Фарма». В 2013 году госкорпорация продала свою долю компании «Ниармедик Плюс» за 2,3 млрд рублей.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, 100% ООО «Ниармедик плюс» принадлежат кипрскому офшору «Ниармедик Интернэшнл Лимитед». Основной бенефициар компании – генеральный директор «Ниармедик» Владимир Нестеренко (42,4%). Остальные доли поделены между другими физическими лицами. Акции ООО «Ниармедик плюс» находятся в залоге у банка «ВТБ», следует из данных ЕГРЮЛ. По данным СПАРК, выручка ООО «Ниармедик плюс» в 2015 году составила 8,4 млрд рублей, чистая прибыль – 26,2 млн рублей.

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