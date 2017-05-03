Председатель совета директоров Mylan получил рекордные выплаты в 2016 году

Председатель совета директоров американской фармацевтической компании Mylan Роберт Кори получил в 2016 году выплаты в размере $97 млн, несмотря на то что в прошлом году акции компании упали на 29% из-за скандала со шприцами EpiPen: компания за несколько лет взвинтила цены на эту продукцию в шесть раз, что послужило причиной разбирательства по этому поводу в Конгрессе США.

Компенсация Кори включает в себя бонусную часть в размере $20 млн, прибыль от ценных бумаг ($50,8 млн) и платеж в размере $22,7 млн, связанный с увольнением с должности исполнительного председателя совета директоров в июне 2016 года.

Генеральный директор Mylan Хизер Бреш в 2016 году получила выплаты в размере $13,8 млн – это меньше, чем ее заработок в 2015 году, когда выплаты составили $18,9 млн.

В 2016 году Mylan стала участницей сразу нескольких скандалов, связанных с ценами на лекарства. Самый громкий из них – скандал с завышением стоимости шприцев с адреналином EpiPen, по поводу которого проводилось разбирательство в Конгрессе США. Компания приобрела права на преднаполненные шприцы с адреналином в 2007 году – тогда они продавались за $100 (столько стоила упаковка с двумя шприцами). К 2016 году цена шприцев выросла до $600 за упаковку. Это возмутило как пациентов, так и власти США, Mylan обвинили в необоснованном завышении стоимости препарата. После шквала критики и вызова генерального директора на слушания в Конгресс США компания решила снизить стоимость лекарства в рамках программы помощи малоимущим пациентам. Однако это не помогло успокоить общественность, и тогда Mylan пообещала выпустить дженерик EpiPen, который будет стоить в два раза дешевле оригинала. При этом под патентной защитой находится не сам препарат, который поставляется вместе со шприцами, а конструкция шприца, которая позволяет любому пациенту (даже находящемуся в тяжелом состоянии и утратившему координацию движений) быстро ввести себе лекарство самостоятельно.

Другой скандал связан с иском против Mylan, в котором компанию обвиняли в задержке запуска продаж дженериков препарата Провигил (модафинил), предназначенного для лечения нарушений сна. Из-за этого компаниям, приобретавшим Провигил, приходилось тратить на его закупку гораздо больше, чем в случае выхода дженериков. Чтобы урегулировать эти претензии в досудебном порядке, Mylan согласилась выплатить $96,5 млн штрафа.

Mylan – американская фармацевтическая компания, основанная в 1961 году, специализируется в основном на дженериковых препаратах. Продукция Mylan продается примерно в 140 странах. Количество сотрудников компании в феврале 2014 года – около 20 тысяч человек. Выручка Mylan в 2016 году составила $11,08 млрд.

Источник: FiercePharma

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