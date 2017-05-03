Правительство потребовало снизить цены на презервативы для борьбы с ВИЧ

Правительство России поручило ряду федеральных органов исполнительной власти проработать вопрос о механизмах снижения цен на презервативы и другие барьерные контрацептивы.

Соответствующее положение содержится в Плане мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденном Правительством РФ 20 апреля.

Ответственными за исполнение этого мероприятия назначены ФАС, Минпромторг, Росздравнадзор и Минздрав. Срок исполнения – III квартал 2017 года.

Государственная стратегия по борьбе с ВИЧ-инфекцией до 2020 года была утверждена премьер-министром России Дмитрием Медведевым 20 октября 2016 года. Цель стратегии – предупредить развитие эпидемии ВИЧ в России, снизить количество новых случаев болезни и смертность от СПИДа. Планируется, что достижению этих показателей будет способствовать увеличение охвата тестированием на вирус иммунодефицита, а также рост числа пациентов, получающих АРВ-терапию. Стратегия также предполагает повышение информированности населения о вопросах профилактики ВИЧ.

Источник: Правительство России

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