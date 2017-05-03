В достижениях компании главная заслуга всегда принадлежит коллективу

«Алтайвитамины» — компания с мощным брендом, современным производством, богатой историей и сильным руководителем, вложившим знания и опыт в становление, развитие и процветание предприятия. Здесь с теплом и заботой создается продукция, позволяющая сохранить самое главное — здоровье. В интервью с «МК» генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины» Юрий Кошелев подчеркнул: в достижениях компании главная заслуга всегда принадлежит коллективу.

Юрий Антонович, каковы сегодняшние показатели предприятия, каким запомнился прошедший год?

Главное событие 2016 года — мы вернулись в свою колею, вышли на привычные показатели. Несколько последних лет выдались достаточно сложными, но силами коллектива предприятие их преодолело. По итогам года объем производства превысил 2 млрд рублей. Рост наметился по всем направлениям. Мы выполняем все социальные обязательства перед работниками. Вложили серьезные средства в модернизацию, планируем продолжать техническое переоснащение. Неслучайно «Алтайвитамины» обладают официальным статусом «Лидер российской экономики». Все это дает повод для оптимизма и уверенность в завтрашнем дне.

Какова номенклатура производства?

«Алтайвитамины» — компания с инновационным подходом к созданию новых препаратов и использованием передовых технологий. Выпускаем порядка 100 наименований продукции, 95% которой составляют лекарственные средства. Дополняют ассортимент БАД, продукты функционального питания и инновационная мицеллярная косметика. На основе главного бренда — облепихового масла — создано более 30 видов оригинальной продукции. В 2013 году разработана комплексная технология переработки продуктов пантового мараловодства, разработана и освоена линейка продуктов для красоты и здоровья под торговым знаком «Марал». В настоящее время последовательно проводятся мероприятия по поэтапному внедрению стандартов GMP: реконструкция производственных, лабораторных, складских помещений, систем водоподготовки и очистки воздуха, оснащение новым, современным оборудованием.

Наши мощности дают возможность выпускать разные формы продукции: таблетки, драже, желатиновые капсулы, суппозитории, линименты, масла, настойки, экстракты и др. Одно из важнейших направлений — выпуск аэрозолей и инфузионных растворов. Для этого в соответствии со стандартами GMP мы построили два участка с новейшим оборудованием. Инфузионное производство — стерильное и общепризнанно считается вершиной деятельности фармпредприятия.

Для работы по международным стандартам нужны высококвалифицированные специалисты. Вы согласны, что главное богатство предприятия — кадры?

Безусловно, мы растем и развиваемся во многом благодаря профессионализму наших сотрудников и продуманной кадровой политике. На предприятии работает более 1000 человек. Это настоящие профессионалы, причем мы разумно сочетаем знания сильнейших специалистов и готовность к обучению со стороны новых сотрудников. Стремимся соблюсти идеальный баланс молодости и опыта. За более чем полувековую историю завода здесь сложилась преемственность поколений. Значимым событием в жизни коллектива стало недавнее награждение медалью Алтайского края «За заслуги в труде» начальника цеха переработки лекарственного сырья Александра Клемина, проработавшего на заводе 30 лет.

Всегда говорю, что правильная организация научно-исследовательской работы способствует движению вперед. В частности, недавно начальник службы по управлению качеством (выпускница Бийского технологического института) Наталья Горемыкина защитила кандидатскую диссертацию на звание кандидата технических наук. Профессиональная компетентность наших сотрудников подкреплена практическими результатами и позволяет предоставлять клиентам уникальные решения и возможности. Уверен, впереди наш коллектив ждут самые смелые проекты и перспективы.

gmpnews