Vertex Pharmaceuticals увеличивает продажи препарата от муковисцидоза

Фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX, NASDAQ) в прошлом квартале показала сильные продажи лекарств от муковисцидоза. В настоящее время Vertex разрабатывает новые препараты для лечения этого генетического заболевания и благодаря им ожидает роста уже в 2018 г.

Сейчас самым востребованным препаратом Vertex является Orkambi, продажи которого выросли на 32% год к году. Драйвером роста стало одобрение использования лекарства в возрастной группе от 6 до 11 лет. Еще один препарат Kalydeco, который лечит пациентов с более редким генетическим изменением при муковисцидозе, показал рост продаж на 9%. В целом же, препараты от муковисцидоза в первом квартале 2017 г. принесли компании Vertex $281 млн — это на 22% больше год к году. Прибыль от основной деятельности составила $271 млн, что связано с поступлением предоплаты в размере $230 млн от компании Merck KGaA (MRK, FWB) за лицензирование четырех онкологических программ. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,41 по сравнению с $0,09 в первом квартале 2016 г.

Vertex продолжает разрабатывать новые программы лечения муковисцидоза и уже сообщила о положительных данных двух клинических испытаний фазы III. В частности, речь идет о комбинации tezacaftor и ivacaftor. Предполагается, что это соединение будет адресовано тем же классам пациентов, что и препарат Orkambi, но новое лечение может стать более востребованным из-за меньшего количества побочных эффектов. Как и Orkambi, новый препарат может стать блокбастером.

Также компания проводит испытания еще одного соединения – комбинации tezacaftor и ivacaftor с VX-659, VX-445 или другими молекулами. Vertex включает в исследование дейтерированную форму ivacaftor, которую недавно приобрела у Concert Pharmaceuticals (CNCE, NASDAQ). Разработка Concert позволит Vertex создать препарат от муковисцидоза с более удобной дозировкой, предполагающий однократный прием в течение дня.

По итогам 2017 г. менеджмент Vertex Pharmaceuticals ожидает выручку от продажи Kalydeco в диапазоне от $710 млн до $730 млн, что связано с более высоким, чем ожидалось, спросом на этот препарат. Продажи Orkambi принесут от $1,1 млрд до $1,3 млрд.

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