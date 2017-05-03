«ГИЛС и НП» будет разрабатывать программы обучения для каждого конкретного предприятия

27 апреля 2017 г. в Москве прошла конференция «Повышение квалификации фармперсонала. Вызовы отрасли», посвященная вопросам разработки образовательных программ и обучения персонала фармацевтических производств. Организаторами выступили Образовательный центр ФБУ «ГИЛС и НП» и кадровое агентство Selectum. Мероприятие было организовано при поддержке Совета по профессиональным квалификациям в области фармации.

На открытии конференции выступил Владислав Николаевич Шестаков, директор ФБУ «ГИЛС и НП», заместитель руководителя государственного GMP инспектората, руководитель Комитета по надлежащим практикам Совета по профессиональным квалификациям в области фармации. В своем обращении к участникам конференции он подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров, развития программ обучения и трудоустройства выпускников профильных ВУЗов, развитие их потенциала.

На конференции обсуждались самые разные вопросы, связанные с трудоустройством молодых, только что окончивших ВУЗ специалистов, преимущества и недостатки внутреннего обучения в компании и внешних академий, важность обмена опытом между компаниями в сфере повышения квалификации кадров, разработка эффективных образовательных программ.

На первой сессии руководитель отдела внешних коммуникаций ФБУ «ГИЛС и НП» Анна Плесовских представила результаты совместного исследования ФБУ «ГИЛС и НП» и кадрового агентства Selectum на тему «Обучение персонала на фармпроизводстве. Повышение квалификации сотрудников». Оно было составлено по результатам опроса представителей отрасли на предмет необходимости обучения персонала, возможной стоимости этого процесса и выявления максимально эффективных форм обучения. Важность исследования заключается в том, что оно наглядно продемонстрировало отсутствие у большинства компаний стратегии по преодолению кадрового дефицита. Одновременно с этим руководители и специалисты прекрасно понимают необходимость развития и удержания персонала и как следствие — инвестирование в человеческий капитал, в том числе создание образовательных программ и привлечение своих сотрудников к обучению.

Глава Образовательного центра ФБУ «ГИЛС и НП» Леонид Лошаков рассказал о том, как составляются образовательные программы, какие особенности работы организации надо учитывать при их разработке и какие цели ставит перед собой Образовательный центр. Он рассказал, что под эгидой Образовательного центра ФБУ «ГИЛС и НП» будет создана рабочая группа, цель которой — сформулировать потребности предприятий отрасли во внешнем обучении и разработке адресных программ каждого конкретного предприятия. Планируется, что на базе ресурсов ФБУ «ГИЛС и НП» в ближайшее время возникнет дискуссионная площадка для постоянного обмена мнениями между участниками отрасли по вопросам обучения и разработки адресных учебных программ.

На панельной дискуссии участники говорили уже о конкретных решениях задачи повышения квалификации кадров. В частности, была поднята важная тема интеграции молодых специалистов в производство и отбор лучших кадров еще в процессе обучения в ВУЗе.

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА «ГИЛС И НП»

gmpnews