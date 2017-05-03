Novo Nordisk завершила квартал с ростом объема продаж

В I квартале 2017 г. объем продаж датской фармацевтической компании Novo Nordisk увеличился на 5% и составил 28,5 млрд датских крон (4,2 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 27,9 млрд крон (4,1 млрд долл.). Как отметили в компании, рост обусловлен увеличением продаж лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета и ожирения.

Квартальная чистая прибыль выросла на 7% и составила 10,2 млрд крон (1,5 млрд долл.), превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали этот показатель на уровне 8,9 млрд крон (1,3 млрд долл.). Акции компании выросли на 7%.

Квартальный объем продаж препарата Victoza увеличился на 25% – до 5,8 млрд крон (851 млн долл.). Показатель по препарату Tresiba вырос на 174% – до 1,5 млрд крон (220 млн долл.).

Общий объем продаж инсулинов увеличился на 9% – 16,4 млрд крон (2,4 млрд долл.).

Между тем, объем продаж подразделения по разработке и производству биосимиляров сократился на 24% и составил 4,7 млрд крон (690 млн долл.). В компании полагают, что частично спад связан с лончем биосимиляра препарата Vagifem в США в IV квартале 2016 г.

По прогнозу Novo Nordisk, в 2017 г. ожидается рост объема продаж до 3%. В компании полагают, что колебание показателя операционной прибыли составит от -1% до +3%.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»