Чистая прибыль Biocad в 2016 г. снизилась более чем на 20%

Продажи группы компаний Biocad в 2016 г. составили 11,72 млрд руб., что больше на 29,64% по сравнению с 2015 г. Об этом говорится в отчете компании «Фармстандарт», которая владеет 20% Biocad.

В отчете указывается, что компания Biocad зарегистрирована на Кипре. Но ее основные дочерние компании резиденты РФ. Речь идет о ЗАО «Биокад», ООО «Биокад-Фарм» и ООО «Ай-Маб».

Чистая прибыль группы в 2016 г. снизилась на 21,25% и составила 3,15 млрд руб. Краткосрочные обязательства составляют 307,15 млн руб., долгосрочные – 1,53 млрд руб. В 2016 г. расходы на исследования составили 2,3 млрд руб., что превысило объем 2015 г. более чем в 2 раза.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»