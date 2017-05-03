Novartis лицензировал у Celyad права на технологию CAR-T

Швейцарский фармпроизводитель Novartis приобрел у бельгийской компании Celyad неэксклюзивные права на технологию CAR-T, сообщает FiercePharma.

Novartis будет применять эту технологию в целях разработки препаратов для CAR-T терапии. Этот вид терапии проводится индивидуально для каждого пациента с использованием его собственных Т-лимфоцитов. К CAR-T терапии относится препарат CTL019, предназначенный для лечения пациентов с диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой.

В апреле текущего года FDA присвоило ему cтатус принципиально нового лекарственного средства.

Согласно условиям соглашения, Novartis заплатит Celyad 96 млн долл. в качестве авансового платежа и поэтапных выплат.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»