Чистый убыток «Фармсинтеза» по МСФО в 2016 г вырос до 910,5 млн рублей

Выручка «Фармсинтеза» за 2016 г. по МСФО выросла в два раза и составила 661,3 млн рублей, следует из отчета компании. Валовая прибыль выросла до 404,90 млн рублей (в 2015 г. – 174,78 млн рублей).

Чистый убыток «Фармсинтеза» в 2016 году вырос до 910,5 млн рублей. В 2015 г. этот показатель составлял 354,77 млн рублей.

В апреле 2016 г. компания приобрела 4,416,102 обыкновенные акции компании Xenetic Biosciences. Также компания организовала дочернюю компанию «Торговый дом «Фармсинтез»», сказано в материалах компании.

«Фармацевтический вестник»