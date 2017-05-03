Квартальная прибыль Gilead Sciences сократилась на фоне снижения объема продаж

В I квартале 2017 г. чистая прибыль американской биотехнологической компании Gilead Sciences сократилась на 25% и составила 2,7 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Квартальный объем продаж составил 6,5 млрд долл. против 7,8 млрд долл. годом ранее. Аналитики прогнозировали 6,6 млрд долл.

Продажи препаратов для лечения гепатита C снизились с 4,3 млрд долл. до 2,6 млрд долл., что ниже прогнозов (2,7 млрд долл.). В частности, объем продаж Harvoni составил 1,4 млрд долл. по сравнению с 3 млрд долл. в I квартале 2016 г. Продажи Sovaldi составили 313 млн долл. против 1,3 млрд долл. за аналогичный период 2016 г.

Объем продаж препарата Epclusa, одобренного в Европе и США для лечения всех 6 генотипов гепатита C, составил 892 млн долл.

Квартальный объем продаж антиретровирусного препарата Truvada составил 714 млн долл. В I квартале 2016 г. этот показатель равнялся 898 млн долл. Продажи препарата Stribild также сократились и составили 309 млн долл. против 477 млн долл. годом ранее.

Gilead подтвердила прогноз на 20й7 г., согласно которому объем продаж составит 22,5–24,5 млрд долл. Аналитики ожидают 24,7 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»