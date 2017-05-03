В 2016 году «Нацимбио» показала рост выручки на 79,4%

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию «Ростех», по итогам 2016 года показала рост выручки на 79,4% до 12 774, 20 млн рублей. Бумажный убыток компании, возникший в связи с выбытием акций АО «НИИР» и АО «МПО «Металлист» из состава активов холдинга, составил 1 098,50 млн рублей, следует из годового отчета «Ростеха».

Без учета выбытия активов чистая прибыль холдинга составила 788,91 млн рублей, что на 27% выше показателей 2015 года. «Падение прибыли связано с незапланированным выбытием непрофильных активов из контура «Нацимбио». АО «НИИР» и АО «МПО «Металлист», вышедшие из холдинга в четвертом квартале, дали минус на общую сумму 1 882,0 млн рублей», – прокомментировала генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

«Фармацевтический вестник»