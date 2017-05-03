В I квартале объем продаж Shire вырос более чем вдвое

В I квартале 2017 г. объем продаж ирландской фармацевтической компании Shire вырос на 109% и составил 3,6 млрд долл. благодаря сделке по приобретению американской Baxalta в 2016 г. за 32 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Между тем, чистая прибыль за отчетный период сократилась на 11% и составила 375 млн долл., что обусловлено расходами, связанными со сделкой, а также ростом производственных затрат с 248,6 млн долл. до 1,3 млрд долл.

Без учета продукции Baxalta объем продаж увеличился на 11% – до 1,8 млрд долл. Показатель роста продаж препаратов для лечения внутренних заболеваний составил 9%.

Компания подтвердила прогноз на 2017 г., согласно которому объем продаж составит 14,4–14,8 млрд долл., объем продаж – 14,6–15,2 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»