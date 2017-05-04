В 2016 году в России построили 16 фармзаводов

В 2016 году в России было построено 16 фармацевтических заводов и зарегистрировано 14 отечественных аналогов зарубежных препаратов. Такие данные приводятся в отчете Правительства РФ о ходе выполнения майских указов президента Владимира Путина.

«В 2016 году зарегистрировано 14 импортозамещающих лекарственных средств. Открылось 16 новых фармацевтических заводов. Производство лекарственных средств увеличилось на 23,75%», – говорится в отчете.

76,8% препаратов, входящих в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), производятся в России. Этот показатель на 0,8% больше, чем было запланировано на 2016 год (76%). К 2018 году 90% этих препаратов должны производиться в России. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в середине апреля 2017 года приводил другие данные: тогда он сообщил президенту страны Владимиру Путину, что в России производится 70% препаратов из перечня ЖНВЛП.

Кроме того, на 16,1 млрд рублей увеличено финансирование государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года №368 в государственную программу внесены изменения, предусматривающие увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на 16,1 млрд рублей (с 92,2 млрд рублей до 108,3 млрд рублей)», – отчитались в правительстве.

Ранее Минпромторг предложил досрочно завершить федеральную целевую программу (ФЦП) «Фарма-2020» и объединить ее с госпрограммой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Источник: Правительство России

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