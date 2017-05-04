«Дикси» ведет переговоры об аптечном проекте со структурами Виктора Харитонина

Группа компаний «Дикси» ведет переговоры о совместном аптечном проекте с управляющей компанией сети клиник «К+31», бенефициаром которой считается Виктор Харитонин, рассказали Vademecum источники, знакомые с планами компаний. В «Дикси» Vademecum подтвердили факт переговоров со структурами Харитонина.

Директор по развитию бизнеса ГК «Дикси» Евгений Малков рассказал, что речь идет о сотрудничестве с целью размещения аптек в магазинах группы. Он подчеркнул, что «Дикси» ведет переговоры и с другими представителями фармрынка, при этом открывать собственные аптеки группа не планирует.

Малков отметил, что аптека в магазине – это дополнительная услуга, которую «Дикси» предлагает покупателям. По его словам, сейчас в магазинах группы работает более 230 аптечных точек – это и сетевые, и одиночные аптеки. Из них 40 точек – аптеки объединенной группы «36,6». Всего же под управлением ГК «Дикси» находится более 2,6 тысячи магазинов.

В пресс-службе IPT Group, управляющей сетью «К+31», Vademecum ответили, что в данный момент не могут прокомментировать запрос о переговорах с «Дикси». Примечательно, что сеть «К+31» до сих пор самостоятельно аптеками не управляла: в январе 2017 года руководитель направления финансового сопровождения медицинских проектов компании IPT Group Алексей Судаков говорил Vademecum, что в течение следующих нескольких месяцев во всех трех клиниках «К+31» планируется открыть аптеки сети «Мега фарм», которая развивается в партнерстве с Х5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Сейчас аптека «Мега фарм» работает в одной клинике «К+31» – на ул. Лобачевского.

Однако Виктор Харитонин, контролирующий акционер группы «Фармстандарт», не чужд аптечному бизнесу. Так, после покупки российских активов ICN Pharmaceuticals в 2003 году вместе с заводами, вошедшими позднее в «Фармстандарт», он приобрел около ста торговых точек, в которых размещалась аптечная сеть американской корпорации. Около двух десятков помещений сейчас занимает аптечная группа «Ригла», долгосрочные договоры аренды помещений были продлены весной 2016 года, рассказывал раньше Vademecum генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов.

В 2006 году аффилированные с «Фармстандартом» структуры стали совладельцами сети «Омское лекарство». Правда, в 2012 году большая часть точек сети перешла под управление сети «36,6». Тем не менее интерес Виктора Харитонина к аптечной рознице не угас: в 2013 году он вошел в совет директоров «А5» в качестве независимого директора. Участники фармрынка тогда считали, что Харитонин хочет способствовать объединению «А5» и «36,6», однако в слиянии бизнесов Харитонин в итоге не участвовал.

В течение последнего года сразу два лидера продуктовой розницы России объявили о своем участии в аптечных проектах. Х5 Retail Group получила опцион на долю в сети «Мега фарм» – до конца 2020 года планируется открыть более 3,3 тысячи аптек в магазинах Х5. «Магнит» запустит собственные пилотные аптеки в июне 2016 года.

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