ФАС запретила ставить пробелы между буквами в наименовании лекарств при госзакупках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Ростовской области признала Минздрав региона виновным в нарушении закона о госзакупках. В частности, ведомство при объявлении аукциона поставило лишние пробелы между буквами в названии препарата (МНН Циклосерин), а также нарушило правило «Третий лишний», заключив контракт с индийским производителем лекарства.

ФАС решила проверить законность проведения закупки после жалобы одного из ее участников.

Вопреки правилу «Третий лишний», фактически заработавшему в России в 2016 году и предоставляющему преференции при госзакупках отечественным производителям (если есть два участника аукциона, предлагающие поставку товара, произведенного в странах ЕАЭС, товары иностранного производства не могут участвовать в госзакупке), Минздрав закупил изготовленный в Индии циклосерин. При этом в конкурсе участвовали компании, предложившие препараты производства стран ЕАЭС, и, по закону, предпочтение должны были отдать им.

Ведомство также нарушило требование о снижении цены контракта на 15%, прописанное для таких случаев Приказом Минэкономразвития России №155.

Кроме того, при публикации аукциона Минздрав указал наименование препарата с использованием пробелов между буквами («Ц_и_к_л_о_с_е_р_и_н»). «Опубликованное таким образом наименование закупки приводит к невозможности поиска аукциона по официальному сайту, что ведет к уменьшению количества потенциальных участников, нарушая принцип обеспечения конкуренции», – пояснили свою позицию в ФАС.

Циклосерин – антибиотик широкого спектра действия, используемый при лечении туберкулеза. Продается как в ампулах, так и в таблетках.

В декабре прошлого года правительство РФ одобрило законопроект, в котором предлагается повысить штрафы для должностных лиц и компаний за участие в антиконкурентных картельных сговорах. Документ будет внесен в Госдуму.

В августе 2016 года ФАС выявила признаки потенциального картельного сговора при проведении более чем 700 аукционов на поставку медизделий и лекарств на общую сумму 1,5 млрд рублей. В ноябре прошлого года ФАС возбудила 53 антимонопольных дела в сфере закупок лекарственных препаратов, объектами рассмотрения которых стали более 2 тысяч аукционов на общую сумму около 10 млрд рублей.

Источник: ФАС Ростовской области

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