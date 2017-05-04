К 2021 году рынок рецептурных лекарств в США вырастет до $610 млрд

Рынок рецептурных лекарств в США к 2021 году вырастет на 4–7% и достигнет $580–610 млрд, говорится в аналитическом отчете компании QuintilesIMS. Год назад компания прогнозировала рост рынка рецептурных препаратов на 6–10%, однако снизила свой прогноз из-за небольшого количества лекарств, одобренных в 2016 году.

Траты на рецептурные лекарства вырастут за счет инновационных препаратов, которые вскоре должны выйти на рынок, считают аналитики. Авторы исследования установили, что на поздней стадии разработки находится 2 300 инновационных препаратов (включая более 600 лекарств от рака), которые в случае выхода на рынок будут иметь высокую стоимость. Пока же основными драйверами роста рынка рецептурных лекарств являются препараты от хронических заболеваний, например, гипертонии или психических расстройств.

В 2016 году Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug administration, FDA) разрешило к использованию в клинической практике 22 новых препаратов, тогда как в 2015 году – 45. Это снижение послужило одним из поводов корректировки прогноза для рынка рецептурных препаратов. Однако ожидания аналитиков оптимистичны. По их оценкам, к 2021 году на рынок ежегодно будет выходить от 40 до 45 новых брендов лекарств.

Еще одним поводом для корректировки показателей рынка послужило так называемое ценовое давление: в 2016 году власти Соединенных Штатов начали активно давить на фармкомпании, заставляя их снизить цены на лекарства.

Тормозят рост рынка также ограничения в выписке опиоидных препаратов, которые были разработаны для предотвращения дальнейшего распространения опиоидной зависимости.

Всего в 2016 году рынок рецептурных препаратов в Соединенных Штатах вырос на 5,8% (по сравнению с 2015 годом) и достиг $450 млрд.

Источник: Reuters

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