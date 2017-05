Успехи в сфере разработки препаратов и вакцин против забытых тропических заболеваний — IFPMA опубликовала свежие данные

Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations — IFPMA) опубликовала новый отчет «Doing our part — Innovating to fight Neglected Tropical Diseases», в котором приводятся свежие данные о проводимых в настоящее время исследованиях и разработках препаратов и вакцин нового поколения против забытых тропических заболеваний.

Сегодня организациями, входящими в IFPMA, поддерживается 109 научно-исследовательских проектов в сфере разработки новых или улучшенных существующих методов лечения и вакцин для борьбы с забытыми тропическими заболеваниями. Среди них проекты по разработке препаратов, которые имеют потенциал получить статус прорывной терапии, а также 7-компонентных вакцин, предназначенных для борьбы с такими заболеваниями, как американский трипаносомоз (болезнь Шагаса), лихорадка денге, африканский трипаносомоз (сонная болезнь), лимфатический филяриоз, бешенство и трахома.

С целью разработки новых, а также усовершенствования существующих вакцин и препаратов для лечения забытых тропических заболеваний биофармацевтические компании участвуют в многоотраслевых исследовательских проектах и сотрудничают с различными организациями, включая университеты, государственные, частные и неправительственные организации. Сотрудничество (в том числе благодаря обмену знаниями и опытом) позволяет ускорить процесс исследований, снизить риски и нивелировать дублирование усилий, а также обеспечить стабильное финансирование. Более 90% действующих на сегодня программ представляют собой совместные проекты. С IFPMA сотрудничают более 50 партнеров со всего мира (научно-исследовательские центры, государственные и частные институты, общественные организации).

Компании, входящие в IFPMA, также участвуют в более чем 40 проектах на партнерской основе, оказывая помощь в укреплении медицинской инфраструктуры в странах, где распространены забытые тропические заболевания. А также поддерживают программы, направленные на улучшение санитарных условий, решение проблем с доставкой воды и гигиеной.

По материалам www.ifpma.org

