Из госреестра исключается китайский препарат «Ваньтун АРТИ®»

Минздравом России принято решение об отказе в подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата и исключении его из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата «Ваньтун АРТИ®».

Ваньтун АРТИ® — регистрационное удостоверение ЛП-001564 от 05.03.2012 г., выдано Тунхуа Ваньтун Фармацеутикал Сток Со., Лтд., КНР; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; производство Тунхуа Ваньтун Фармацеутикал Сток Со., Лтд., КНР.

Министерство здравоохранения РФ приняло решение в связи с неподтверждением государственной регистрации лекарственного препарата по результатам экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения ЛП.

gmpnews