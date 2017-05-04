Министерство здравоохранения Ростовской области признано виновным в нарушении норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок

В ходе рассмотрения жалобы участника закупки на действия Заказчика – Министерства здравоохранения Ростовской области при проведении электронного аукциона № 0158200001317000161 «МНН Ц и к л о с е р и н капсулы 250 мг № 100 или взаимозаменяемый лекарственный препарат» (далее – аукцион, закупка) Комиссия Ростовского УФАС России выявила нарушение комиссией Заказчика ст.69 Закона о контрактной системе (далее – Закона), а также нарушение Заказчиком ст.4, ст.7, ст.14, ст.64, ст.70 Закона.

Правительством Российской Федерации в целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации и поддержки государств — членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и российских товаропроизводителей установлены ограничения для допуска к участию в закупках товаров, происходящих из иностранных государств.

Аукционная комиссия Заказчика, в нарушение установленных Правительством ограничений, признала победителем аукциона участника, предложившего товар страной происхождения которого является Индия, при наличии не менее двух заявок содержащих предложения о поставке лекарственных препаратов от разных производителей, страной происхождения которых являются государства — члены ЕАЭС.

Также Комиссия Ростовского УФАС России установила факт нарушения Заказчиком норм законодательства о контрактной системе, при публикации аукциона, выразившегося в написании наименования лекарственного препарата с использованием символа « » (пробел) между буквами, а именно «Ц_и_к_л_о_с_е_р_и_н».

Опубликованное таким образом наименование закупки приводит к невозможности поиска аукциона по официальному сайту, что ведет к уменьшению количества потенциальных участников, нарушая принцип обеспечения конкуренции.

При заключении контракта Заказчик нарушил установленное в соответствии с Приказом Минэкономразвития России №155 требование о снижении цены контракта на 15% от предложенной участником, предлагающим поставку лекарственного средства, происходящего из иностранного государства, при наличии предложенного товара, страной происхождения которого являются члены ЕАЭС.

Комиссией Ростовского УФАС России 07.04.2017 года вынесено решение, согласно которому Заказчик и комиссия Заказчика признаны виновными в нарушении норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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