Биотехкомпания Gilead Sciences ждет роста от новых препаратов

Биотехнологическая компания Gilead Sciences Inc. (GILD, NASDAQ) сообщила о росте выручки от продажи препаратов для лечения ВИЧ в первом квартале. В среднесрочной перспективе компания намерена увеличивать продажи за счет новых препаратов от гепатита, неалкогольного стеатогепатита и аутоиммунных заболеваний. Отметим также, что в первом квартале Gilead увеличила объем наличных и их эквивалентов до более чем $34 млрд. Это значит, что у компания достаточный запас средств для продолжения исследований и разработок коммерчески перспективных препаратов.

Общие продажи Gilead в первом квартале 2017 г. оказались ниже показателей 2016 г. – выручка снизилась на 16,4% до $6,51 млрд. Падение спровоцировано ожидаемым снижением реализации препаратов для лечения гепатита С, что связано с уменьшением количества заболевших. Объем продаж препаратов от гепатита С в первом квартале составил $2,58 млрд, что на 40% ниже уровня первого квартала 2016 г. Сокращение реализации препаратов Harvoni и Sovaldi было настолько сильным, что его не мог компенсировать рост продаж нового Epclusa до $892 млн.

Сегмент лечения ВИЧ, напротив, показал рост продаж на 12,6%. Драйвером стали новые препараты Genvoya, Descovey и Odefsey, в то время как Truvada, Atripla, Stribild, Viread и Complera продавались хуже, чем в прошлом году.

В первом квартале прибыль Gilead от основной деятельности сократилась на 24,4% до $2,7 млрд, что связано с высокими расходами на исследования, а также с приобретением ваучера на приоритетное рассмотрение FDA. Отметим, что сейчас Gilead проводит испытания сразу нескольких перспективных препаратов.

В частности, компания ожидает решения FDA относительно комбинированной терапии sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir для лечения гепатита С. Ответ от регулятора может появиться уже в августе нынешнего года, а значит, в течение ближайших кварталов новая разработка может поступить в продажу и положительно сказаться на доходе Gilead.

На поздней стадии исследования находится комбинация bictegravir/F/TAF, которая может стать одним из основных препаратов в борьбе с ВИЧ и принести Gilead большую прибыль. Также компания исследует перспективный препарат Selonsertib (ранее GS-4997) для лечение неалкогольного стеатогепатита.

В случае успешных испытаний и последующего одобрения хорошие финансовые перспективы будут у препарата Filgotinib (Gilead лицензировал его у партнера Galapagos (GLPG, NASDAQ)) для лечения сразу нескольких аутоиммунных заболеваний. Отметим, что большинство потенциально успешных препаратов хоть и находятся на поздних стадиях исследования, но даже в случае успешных испытаний поступят в продажу лишь через несколько лет.

На торгах 3 мая акции GILD подешевели на 2,01% до $67,21. Рыночная капитализация компании $87,9 млрд.

ffin