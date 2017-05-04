Открытие отделения ISPE в России

Осенью 2017 г. в России появится региональное отделение ISPE (The International Society for Pharmaceutical Engineering) – организации, занимающейся развитием квалифицированных специалистов в сфере технологий и производства в фармации.

Решение об открытии отделения было принято в рамках установочной встречи в апреле 2017 г. в Барселоне между руководством ISPE и организационным комитетом евразийского филиала ISPE при участии делегации от Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП») и представителей инжиниринговой компании FAVEA Group. Данная инициатива была поддержана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

С 2005 года российский фарминжиниринг активно работал над тем, чтобы появление регионального подразделения ISPE на территории стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стало возможным. Цель отделения – гармонизация требований GMP в сфере фармацевтического инжиниринга. С его появлением появится сильная профессиональная площадка для обмена мнениями, опытом и идеями между представителями сообщества. Также региональное подразделение позволит переводить на русский язык и внедрить в фармацевтику новейшие регулирующие документы и специальную литературу, в том числе необходимые технические руководства.

На данный момент организация насчитывает 22 000 участников из более чем 90 стран мира. Они представляют все научно-технические области фармацевтической промышленности: химики, биологи, инженеры, фармацевты, провизоры, представители регуляторных органов, разработчики, поставщики. При этом всего 19 членов представляют в организации страны ЕАЭС на данный момент. Мы призываем коллег из отрасли активно участвовать в формировании экспертного сообщества российского отделения ISPE, которое вне всякого сомнения станет одним из самых активных, поскольку опыт европейского направления GEP исключителен – только за последние 10 лет был сделан колоссальный скачок в развитии надлежащих инженерных практик. Следуя тенденциям рынка и руководствуясь профессиональными соображениями, более 50 российских коллег из отрасли, начиная с конца апреля, подали заявки на вступление в ISPE в 2017 г.

Стать участником сообщества может любой желающий: для этого необходимо заполнить анкету на сайте организации и внести регистрационный взнос.

Участие в составе регионального подразделения ISPE является очевидным признанием заслуг и профессионализма любого специалиста GEP. Формирование повестки мирового фарминжиниринга, обмен опытом с лучшими специалистами разных стран, интеграция мировых стандартов в производственный сектор своей страны – все это является отличительной чертой высококлассного профессионала мирового уровня. Присоединяясь к сообществу единомышленников, мы создаем будущее надлежащих практик в России на качественно новом уровне.

ISPE (Международное общество для фармацевтического инжиниринга) — всемирная некоммерческая добровольная организация технических специалистов, применяющих свои технические знания в производственных отраслях здравоохранения. Организации, участвующие в деятельности ISPE, включают фармацевтические и биотехнологические производства, производителей медицинских изделий, продукции ин-балк, диагностических устройств, архитектурные/инженерные/строительные фирмы, государственные учреждения, университеты, производителей и поставщиков оборудования.

gmpnews